Call of Duty Modern Warfare: siamo volati a Los Angeles per provare il multiplayer

Siete curiosi di scoprire tutte le novità sul comparto multigiocatore online di Call of Duty: Modern Warfare? Sappiate allora che stiamo per provare in anteprima tutte le modalità online dell'attesissimo sparatutto.

Il buon Francesco Fossetti è infatti volato a Los Angeles per toccare con mano il lavoro svolto da Infinity Ward in collaborazione con Raven Software e Beenox. Nelle prossime ore potrete quindi trovare sulle pagine di Everyeye.it una corposa anteprima e, ovviamente, tutte le notizia riguardanti il reveal ufficiale del multiplayer, che vi ricordiamo sarà trasmesso in diretta nel corso della serata di giovedì 1 agosto 2019. Nel caso non lo sapeste, l'evento partirà alle ore 19:00 e continuerà fino a tarda serata. Durante la diretta potrete assistere al nuovo trailer del multigiocatore online e ad una lunga sessione di gameplay giocato in streaming.

Call of Duty Modern Warfare arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 25 ottobre 2019 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC (in esclusiva su Battle.net). Per la prima volta in assoluto nella serie, inoltre, sarà possibile sfruttare le potenzialità del cross-platform, con un matchmaking che terrà conto del sistema di controllo utilizzato.

Sapevate che in COD Modern Warfare ci saranno le killstreak? Per ingannare l'attesa del reveal del multiplayer, vi invitiamo a guardare il nuovo teaser di COD Modern Warfare, che mostra l'entrata in campo dei soldati.