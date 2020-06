Call of Duty Modern Warfare e Warzone: come utilizzare uno spray

Avete visto uno dei vostri amici imbrattare un muro o un altro giocatore con uno spray in Call of Duty Modern Warfare e Warzone e non sapete come replicare questa divertente azione? Nessun problema, poiché oggi vi spiegheremo come fare per equipaggiare ed utilizzare gli spray nel titolo Activision.

Innanzitutto gli spray, proprio come le emote, vanno equipaggiati nell'apposita schermata. Ogni utente ha in dotazione una piccola collezione d'immagini che può essere ampliata tramite lo sblocco delle ricompense dei Pass Stagionali, il completamento delle sfide a tempo e l'acquisto di pacchetti nel negozio. Il primo passo da seguire consiste nel selezionare la scheda Caserma nel menu principale, cliccare su Identità e poi "Gesti e spray": qui è possibile personalizzare la ruota con emote e spray a proprio piacimento. Selezionate le immagini che più vi aggradano e nella prossima partita potrete iniziare ad applicarle tutte su qualsiasi superficie. Una volta in partita non bisogna far altro che tenere premuto il tasto dedicato alla ruota con tutte le immagini, posizionare il cursore (tramite l'utilizzo del mouse o dello stick analogico destro) su quella che più ci piace e rilasciare il tasto.

Ecco di seguito i comandi per attivare la ruota di emote e spray in partita:

PlayStation 4 e Xbox One: Freccia su della croce digitale

PC: tasto 'T'

Prima che corriate a sfoggiare i vostri spray più belli, avete già letto i consigli social di PlayStation per vincere facile in COD Warzone?