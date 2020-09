Call of Duty Modern Warfare e Warzone: non solo Morte, le novità dell'8 settembre

Oggi 8 settembre è cominciata una nuova settimana in Call of Duty Modern Warfare e Warzone, ma l'arrivo dell'operatore Sergio "Morte" Sulla interpretato da Rovazzi non rappresenta l'unica novità degna di nota. Scopriamole assieme!

Morte è descritto come un abile soldato nato a Salerno che ama il Vecchio West e che si è arruolato nell'esercito all'età di 18 anni, per poi entrare nel leggendario reggimento paracadutisti del Col Moschin in Italia. Adesso è entrato nel Warcom, dove si è unito alla fazione della Coalizione. Il suo bundle di debutto di Morte, proposto a 2.400 COD Point, include la skin Sentenza e due blueprint, uno per un fucile di precisione leggendario e un altro con un fucile d'assalto leggendario, entrambi con dei traccianti con i colori bianco, rosso e verde in onore delle sue origini italiane. Nello store è arrivato anche un altro bundle, che include un fucile d'assalto leggendario accompagnato da un caricatore ad alta capienza.



L'arrivo del nuovo Operatore è stato accompagnato da una rinfrescata alla playlist, con l'arrivo nel Multigiocatore di Modern Warfare della Party Mode Moshpit, di Gun Game e di due nuove modalità per Gunfight 2vs2: una standard e un'altra chiamata OSP (On-Site Procurement), dove bisogna procurarsi le armi sul campo. Torna, inoltre, la versione classica di Guerra Terrestre, mentre Demolition è stata spostata dal menu rapido alle playlist in primo piano. Shoot the Ship è ancora qui, e ci rimarrà fino alla fine del mese. I fan di Warzone, invece, troveranno ad attenderli la Rissa 50vs50, con un'esperienza di gioco incentrata attorno allo Stadio di Verdansk. Durante il weekend, inoltre, torneranno anche la modalità Battle Royale classica e Saccheggio.