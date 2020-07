Call of Duty Modern Warfare e Warzone: nuova patch, ecco cosa cambia

Oggi 9 luglio Infinity Ward ha pubblicato una nuova patch per Call of Duty Modern Warfare e Warzone che risolve alcune delle problematiche segnalata dai videogiocatori.

Nessun nuovo contenuto, quindi - per quelli ci ha pensato l'aggiornamento che ha dato il via alla Stagione 4 Reloaded - ma alcuni aggiustamenti vitali per gli equilibri del gameplay e della progressione.

Tanto per cominciare, è stato risolto un bug per il quale non veniva garantito il giusto quantitativo di punti esperienza con i proiettili esplosivi del Rytec AMR. Il fucile di precisione semi-automatico calibro .50 introdotto con la Stagione 4 Reloaded è stato oggetto anche di altri aggiustamenti: sono stati sistemati anche il perk Fully Loaded, che non funzionava correttamente quando venivano utilizzate le munizioni alternative, e un problema a causa del quale il Rytec AMR poteva uccidere con un solo proiettile esplosivo nella Battaglia Reale.

Segnaliamo la risoluzione anche di altri bug, come quello che permetteva di utilizzare i Counter-UAV in Warzone (si è trattato di un errore da parte degli sviluppatori) e l'impossibilità di utilizzare i Field Upgrades in Free For All. Ulteriori dettagli li trovate nel changelog ufficiale disponibile sul sito di Infinity Ward.