Call of Duty Modern Warfare e Warzone: presto sarà più facile sbloccare l'MK9 Bruen

L'ultima, corposa patch di 15GB di Call of Duty Modern Warfare e Warzone ha introdotto, tra le altre cose, la mitragliatrice leggera MK9 Bruen, un'arma che può essere ottenuta in in due modi diversi: acquistandola dal negozio di gioco sborsando 1.200 COD Point, oppure completando una determinata sfida.

Attualmente, la sfida in questione invita i giocatori ad eliminare tre nemici quando sono vicini al fumo con l'ausilio di una mitragliatrice leggera in 15 partite diverse. Ebbene, sembra che gli sviluppatori stiano pensando di effettuare un piccolo, ma sostanziale cambiamento che dovrebbe rendere lo sblocclo della MK9 Bruen più semplice. Stando a quanto dichiarato da Joe Cecot - il Co-Design Director of Multiplayer - il team modificherà la metodologia di conteggio delle uccisioni: verranno considerate valide anche quelle effettuate mentre il giocatore oppure i suoi nemici si trovano dentro il fumo. Lo sviluppatore non ha svelato quando verrà effettivamente implementato questo cambiamento, ma probabilmente non ci vorranno molti giorni.

Ne approfittiamo per ricordarvi che l'ultima patch ha introdotto anche la skin mimetica Ossidiana e i contratti Most Wanted in Warzone: questi ultimi avevano sostituito le taglie, ma le lamentele dei giocatori hanno indotto Infinity Ward a ritornare sui propri passi. Di conseguenza, i contratti Most Wanted sono stati rimossi e sono tornate le Taglie in Call of Duty Warzone.