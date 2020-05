Call of Duty Modern Warfare e Warzone: quando comincia la Stagione 4?

Quella appena conclusasi è stata una settimana piuttosto ricca per tutti i giocatori di Call of Duty Modern Warfare e Call of Duty Warzone... e i prossimi giorni non sembrano essere da meno.

Tanto per cominciare, è stato sbloccato l'accesso ai bunker, novità nella quale in molti hanno rintracciato un indizio inerente al prossimo capitolo della serie, il tanto vociferato Call of Duty Black Ops: Cold War. Come se non bastasse, sono emersi degli indizi sull'imminente arrivo del Capitano Price in qualità di Operatore.

A quanto pare molto presto ci sarà di che divertirsi, poiché l'inizio della Stagione 4 è alle porte. Nei due giochi, nella schermata dedicata al Pass Battaglia, è chiaramente visibile un conto alla rovescia che punta all'orario e alla data in cui avverrà il suo aggiornamento e, presumibilmente, prenderà il via la Stagione 4: martedì 2 giugno 2020. Activision e Infinity Ward non hanno ancora effettuato un annuncio ufficiale, né pubblicato materiale in merito, ma a parer nostro potete cominciare ad organizzarvi per tenere libera la serata e dedicarvi ai nuovi contenuti che verranno proposti!

Nel frattempo, vi consigliamo di consultare la nostra guida per aprire il bunker 11 segreto!