Call of Duty Modern Warfare e Warzone: trailer della Stagione 4, c'è il Capitano Price!

Call of Duty Modern Warfare e Warzone s'apprestano ad entrare in un nuovo capitolo della loro storia. Activision e Infinity Ward hanno pubblicato il trailer della Stagione 4, che come anticipato nei giorni scorsi prenderà ufficialmente il via il prossimo 3 giugno.

Il filmato non svela molto dei piani di Infinity Ward per evolvere il gameplay della sua accoppiata di sparatutto, concentrandosi piuttosto sulla componente narrativa e indugiando a più riprese sul Capitano Price, uno dei personaggi più amati dell'intero franchise. Il suo debutto in qualità di Operatore - già rumoreggiato nei giorni scorsi - appare ormai ormai scontato, visto che appare anche negli artwork promozionali, a testimonianza del ruolo di rilievo che ricoprirà durante la Stagione 4. Durante il filmato appare anche una testata nucleare, incredibilmente simile a quella che i giocatori di Call of Duty Warzone hanno trovato nel Bunker 11. A quanto pare, molto presto riceveranno delle risposte...

Il lancio della Stagione 4 di Call of Duty Modern Warfare e Warzone, ricordiamo nuovamente, è previsto per mercoledì 3 giugno. Maggiori dettagli sui contenuti verranno sicuramente rivelati nei giorni che ne precedono il debutto. Nel frattempo, godetevi il trailer della Stagione 4 allegato in cima a questa notizia.