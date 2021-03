Call of Duty Modern Warfare: zitto zitto ha ricevuto tre nuove mappe

Mentre in COD Black Ops Cold War e Warzone prendeva il via la Stagione 2 Reloaded, Call of Duty Modern Warfare pure riceveva, senza alcun clamore, tanti nuovi contenuti gratuiti.

Senza gridarlo ai quattro venti, i ragazzi di Infinity Ward hanno arricchito il precedente capitolo premium della saga con tre nuove mappe: stiamo parlando di una versione aggiornata della storica Killhouse, di Al-Raab Airbase e di un'arena per Gunfight chiamata Drainage (potete ammirarle in anteprima in calce a questa notizia). L'arrivo di tutte e tre le location era già stato anticipato più di un mese fa dal leaker TheGamingRevolution, che ha quindi dimostrato ancora una volta di essere affidabile.

Nelle scorse settimane Call of Duty Modern Warfare ha anche ricevuto due nuove armi - la SMG CX-9 e la pistola Skykov - e il supporto alla risoluzione 4K su PlayStation 4 Pro, PS5 e Xbox Series X. In concomitanza del lancio della Stagione 2 Reloaded in Warzone e Black Ops Cold War ha anche subito un trattamento dimagrante, che ha ridotto la dimensione del gioco. Novità indubbiamente gradite, che tuttavia non hanno mancato di generare un po' di tristezza nella comunità: molti giocatori, infatti, hanno il sentore che questo rappresenti l'ultimo aggiornamento della storia di Call of Duty Modern Warfare, dal momento che gli ultimi rinvenimenti nel codice del gioco sembrano dissipare in via definitiva i rumor che volevano la Stagione 7 in arrivo. Il titolo, tra l'altro, nelle scorse