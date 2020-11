Call of Duty: muore a 21 anni il pro player Maurice 'Fero' Henriquez

La notizia della morte è stata confermata dalla famiglia di Maurice “F3ro” Henriquez in un tweet dal suo account. Inizialmente si era sparsa la voce che si trattasse di suicidio, derivante dalla depressione.

In un tweet cancellato, un membro della famiglia ha scritto che il ragazzo si è spento improvvisamente a causa di molteplici infarti.

"Questa è la famiglia di Maurice, alias Fero," si legge nel tweet. “Siamo profondamente addolorati di annunciare la sua morte. Vorremmo dire che non si è tolto la vita e non stava combattendo con la depressione. Apprezziamo l'amore e il sostegno di tutti. Apprezzeremmo anche il rispetto della privacy, in questo momento."

Su Twitter, però, si moltiplicano le voci secondo cui il ragazzo si sarebbe suicidato e non mancano utenti molto critici sulle giustificazioni date dalla famiglia e sul fatto che proprio i familiari e gli amici stanno discutendo sulle ragioni della morte. In ogni caso, comunque, il cordoglio è unanime.

"Ho il cuore spezzato, davvero senza parole", ha twittato il CEO di 100 Thieves, Matt "Nadeshot" Haag. "Grazie di tutto. Riposa in pace, fratello."

Sia la Call of Duty League che i Florida Mutineers, la sua franchigia, hanno pubblicato messaggi di cordoglio su Twitter. "Grazie per aver influenzato positivamente la vita di così tante persone", hanno twittato i Mutineers. "La community non dimenticherà mai la tua voglia di scherzare, la tua gentilezza e la tua dedizione." Lo stesso team ha confermato che la morte di Fero sarebbe stata causata da "molteplici attacchi di cuore" e che la sua "tragica morte non è un suicidio".

Fero ha iniziato la sua carriera in Call of Duty come membro di Denial Esports alla fine del 2014. La sua carriera è decollata durante la stagione della 2017-18, quando è stato reclutato dai 100 Thieves per la stagione successiva. Il suo breve periodo con 100T è stato seguito da un altrettanto breve periodo con il Team Envy e alla fine della stagione, non riuscendo a entrare subito nella League ha scelto di giocare nel circuito amatoriale dei Challengers. Tuttavia a metà stagione i Florida Mutineers lo hanno acquistato, portandolo nel massimo circuito professionistico di Call of Duty.