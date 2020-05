Call of Duty MW e Warzone: ripercorriamo la storia in attesa della Stagione 4

Activision ha pubblicato un nuovo trailer italiano di Call of Duty che riassume gli eventi narrati nelle prime stagioni di Call of Duty Modern Warfare e COD Warzone, in attesa della nuova Stagione 4 con il Capitano Price.

In una missione disperata, Captain John Price e la SAS collaboreranno con la CIA e la Liberation Force dell'Urzikstan per recuperare armi chimiche rubate da un'organizzazione terroristica nota come Al-Qatala. L'agente della CIA Alex è stato inviato al seguito dell'ULF, che lavora con il leader della Liberation Force (ULF) Farah e suo fratello, in cambio del loro aiuto. Ma quel supporto ha un costo...Nel frattempo, Kyle Garrick, un ex ufficiale dell'esercito britannico, si unisce a Captain Price per fronteggiare il nemico in una serie crescente di operazioni clandestine attraverso i continenti, mentre si espande il campo di battaglia e l'equilibrio globale del potere viene minacciato.

Stagione 1

Gli sforzi in Co-Op hanno costretto l'esercito di Al Qatala a ritirarsi. Tuttavia, il fatto che l'Armistizio sia composto da fazioni di nemici giurati (Demon Dogs, Chimera, Spetsnaz, ecc.) non sfugge all’occhio di Mr. Z. Nonostante le Operazioni Speciali abbiano avuto successo, Mr. Z ha lentamente creato rivalità e minato la collaborazione dell'Armistizio che sta cominciando a rappresentare una minaccia ancora più grande. In una qualche città dell'Urzikstan, l'Allegiance abbatté un elicottero cargo di Al-Qatala che trasportava armi chimiche. Vedendo quell’esplosione, i membri della Coalizione furono i primi a recarsi sulla scena e a scoprire queste armi mortali. Tuttavia, una volta che arrivò l'Allegiance per le sue indagini, iniziò una discussione su chi fosse il detentore del gas scoperto nell'elicottero abbattuto. Questo non ha fatto altro che alimentare le ostilità tra le varie fazioni che hanno iniziato a considerarsi tra loro delle minacce, persino degli obiettivi. Nel frattempo, scopriamo che il nuovo leader di AQ, o almeno così pensiamo, stava assistendo allo svolgersi dell’azione dalla Stazione TV BCH4 all'interno di Verdansk mentre i suoi seguaci saccheggiavano il posto e neutralizzavano coloro che cercavano di difendere la sala delle comunicazioni.

Ghost si getta nella mischia nella Stagione 2

Mentre la sfiducia tra i membri dell'Armistizio si è trasformata in un vero e proprio scontro violento, i Comandanti (Laswell, Kamarov, Price e Nikolai) lottano per mantenere l'ordine tra le fazioni in modo da fermare la nascita di un nuovo conflitto su vasta scala. Price decide di inviare un Operatore di cui si può fidare – Ghost. Nella Stagione 2, gli agenti di Al-Qatala hanno rubato una testata nucleare sovietica e l'hanno introdotta clandestinamente nella città di Verdansk. Insieme ai gas chimici precedentemente ottenuti, Al-Qatala è deciso a spazzare via Verdansk dal resto del mondo. Sull'orlo di una catastrofe mondiale e alle prese con la caduta dell'Armistizio, Captain Price invia Ghost per rintracciare la posizione della testata nucleare. Con i combattimenti che raggiungono nuovi livelli, Ghost richiede che Price gli mandi solo Operatori di cui si può fidare.

Lo scioccante ritorno di Alex nella Stagione 3

Quando Ghost chiede rinforzi a Captain Price, appare un volto familiare che ritorna per combattere il nemico che ha invaso Verdansk. Con l'Armistizio spezzato, sono necessari più Operatori sul campo per scoprire dove ha avuto origine e risolvere la crescente ostilità. Quell'Operatore è Alex e si unisce alla battaglia in corso a Verdansk dopo un trionfale ritorno dalla Campagna. Tuttavia, questa stagione porta alla luce l'enorme problema all'interno dell'Armistizio: piuttosto che combattere contro Al-Qatala, stanno combattendo tra di loro all'interno di Verdansk. Squadre di Operatori - anche mercenari solitari - si stanno infiltrando a Verdansk, solo per scoprire che lo stesso gas che vogliono distruggere sta lentamente invadendo la città. Inoltre, solo una squadra può essere portata in salvo, il che significa che l'Armistizio deve vedersela da solo per salvare i propri Operatori d'élite.

La storia continua…

Torniamo ai giorni nostri. La crescente instabilità a Verdansk, in seguito alla caduta dell'Armistizio, sta diventando una minaccia sempre più grande, forse persino più pericolosa di quella di Al-Qatala. Dopo una telefonata intercettata tra Target Denver e uno dei suoi soldati d'élite, veniamo a sapere che l'Armistizio ha finalmente sfoderato il suo asso nella manica: Captain John Price della Task Force 141 e il definitivo membro della squadra nominata gruppo Tier One. Questo è tutto ciò che sappiamo finora: le armi chimiche sono allo stato brado, Mr. Z - Victor Zakhaev - è ancora in libertà e il suo piano per aiutare AQ e distruggere le alleanze in Oriente e Occidente sta funzionando: gli Operatori dell'Armistizio stanno "combattendo gli uni contro gli altri" come dice Ghost. Il piano di Zakhaev sta causando il caos assoluto e sul tavolo sono rimaste poche possibilità da valutare. Captain Price può offrirsi di fare un altro "viaggio d'affari" e fermare questo combattimento esplosivo che sta costruendo le basi per una prossima guerra mondiale? Cosa succede dopo? Questo, Operatore, spetta a te deciderlo.