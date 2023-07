Call of Duty MW2:4.4 milioni di copie su PlayStation nella prima settimana, meglio di FIFA

Continuano ad emergere interessanti dettagli dai documenti forniti dalle compagnie videoludiche in occasione del processo legale affrontato da Microsoft e la Federal Trade Commission in merito all'acquisizione di Activision-Blizzard-King.

I documenti giudiziari proposti al giudice e redatti non nel migliore dei modi da parte di Sony, hanno rivelato nuovi dettagli sulle performance di Call of Duty sulle piattaforme PlayStation. Secondo quanto riportato dalla compagnia di Jim Ryan, Call of Duty Modern Warfare 2 ha venduto 4.4 milioni di copie nella prima settimana su PlayStation, battendo il precedente detentore del record FIFA 23, che aveva venduto 3.8 milioni di copie nella settimana di debutto.

Non possiamo sapere se la cifra di 4.4 milioni di unità si riferiscano ai soli acquisti digitali o se invece includano anche le vendite dei retailer. A un prezzo minimo di $69,99 moltiplicato per 4.4 milioni di vendite, osserviamo che Call of Duty Modern Warfare 2 ha generato almeno $307 milioni nella prima settimana su PlayStation.

Il motivo per cui Sony ha lottato strenuamente per mantenere la serie Activision sulle sue console, è che Call of Duty genera miliardi di dollari su PlayStation, e questa è un'ulteriore prova del potenziale commerciale che la serie continua ad avere. Microsoft, in ogni caso, non ha mai lasciato dubbi riguardo alla sua volontà di mantere Call of Duty sulle piattaforme rivali anche a seguito dell'eventuale formalizzazione dell'acquisizione di Activision.