Call of Duty MW2 e COD Warzone 2: mappe, armi e tutte le novità della seconda stagione

Sebbene si sia fatta attendere più del previsto, la Stagione 2 di Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2 è arrivata con tantissimi contenuti e numerose modifiche che hanno plasmato l’esperienza di gioco in base ai feedback dei fan.

Siete curiosi di scoprire tutte le novità introdotte con l’ultimo aggiornamento in ogni singola componente dello sparatutto in prima persona? Allora proseguite nella lettura.

Arriva la modalità competitiva

La novità assoluta della modalità multiplayer classica consiste nell’introduzione delle partite classificate in Call of Duty Modern Warfare 2. Il funzionamento di questa componente del gioco non è dissimile da quella di altre produzioni online, visto che ci troviamo di fronte a match molto tesi in cui i vincitori guadagnano punti e i perdenti vengono declassati: in base alle valutazioni, gli utenti vengono assegnati ad uno dei numerosi gradi e possono sfoggiare anche skin esclusive (tutte molto belle dal punto di vista estetico) che si sbloccano raggiungendo le vette della classifica.

Gli sviluppatori hanno anche ampliato il set di mappe 6 contro 6 con due nuove aggiunte: nel primo caso possiamo assistere al ritorno della leggendaria mappa Dome - intravista già nella mappa di Warzone -, invece la seconda arena è Valderas Museum, sparita dai radar dopo la sua breve comparsa nella Beta di MW2. Meno scoppiettanti sono invece le mappe per la modalità Invasione, poiché non si tratta d’altro che di porzioni estratte da Al Mazrah, ovvero l’Aeroporto di Al Malik e l’Osservatorio Zaya (punto d’interesse che comprende Dome).

Più corposo è invece il set di modalità extra che sono state aggiunte alle playlist del multiplayer. Innanzitutto, la modalità Tier 1 è stata soppiantata da Veterano, così da accontentare tutti i giocatori insoddisfatti dalla precedente versione hardcore delle varie modalità di gioco. Come se non bastasse, i team di sviluppo al lavoro sull’FPS hanno aggiunto anche Gioco delle armi, Infetto e Grind. Si tratta di un trittico di modalità molto interessanti, alle quali se ne aggiungeranno altre nella seconda metà della Stagione 2, così da rendere sempre più ampio il ventaglio di possibilità offerte ai videogiocatori che bazzicano le modalità classiche dello shooter.

Benvenuta Ashika Island

Al centro dell’aggiornamento di COD Warzone 2.0 troviamo invece la tanto rumoreggiata Ashika Island, la quale non è che una seconda mappa dalle dimensioni più contenute, creata appositamente per ospitare le partite dell’amatissima modalità Ritorno, per certi versi più apprezzata persino della versione classica del battle royale. Dai cromatismi completamente diversi rispetto a quelli di Al Mazrah, questa piccola isola sfoggia punti d’interesse dallo stile orientaleggiante, il quale rispecchia in tutto e per tutto il tema stagionale: dal Castello di Tsuki al Porto di Ashika, tutti i luoghi che fanno parte di questa mappa sono richiami alle architetture Giapponesi più o meno recenti. Come già visto nella precedente mappa, anche in questo caso l’acqua ricopre buona parte della superficie e gli sviluppatori hanno pensato bene di offrire ai giocatori un nuovo giocattolo con cui divertirsi negli specchi d’acqua: in giro per Ashika Island si può infatti reperire il PWC, uno scooter acquatico che permette di spostarsi agilmente per i corsi d’acqua al fine di sfuggire dal nemico o raggiungere il successivo cerchio prima che sia troppo tardi.

Ai nuovi contenuti di Warzone si affiancano anche le innumerevoli modifiche al gameplay che sono state ampiamente anticipate da Infinity Ward nel corso delle ultime settimane e che mirano ad accontentare tutti i giocatori che non hanno gradito alcune delle novità del secondo capitolo. Il gioco ha compiuto a tutti gli effetti alcuni passi indietro, i quali però non vanno visti con occhi di disprezzo, poiché incontrano i gusti dell’utenza. Si parte dal ritorno agli scontri diretti nel Gulag, che abbandona ufficialmente i 2 contro 2 per tornare all’impostazione classica. Anche il loot è stato pesantemente modificato, così che gli oggetti dei contenitori o nascosti nelle tasche dei giocatori deceduti siano visibili a terra, proprio come nel primo Warzone. Ed è sempre al vecchio battle royale che è dedicato il ritocco ai sistemi utili per ottenere i loadout personalizzati, visto che ora è possibile raccogliere molto più denaro e l’accesso alle armi del proprio arsenale è parecchio facilitato. A chiudere il cerchio troviamo una piccola rivoluzione per le corazze, visto che tutti partiranno con un’armatura da tre piastre e avranno la possibilità di montarne di nuove anche durante l’animazione di corsa.

Le novità di DMZ

Se da una parte abbiamo l’infinità di aggiunte e modifiche riguardanti la battle royale, dall’altra non troviamo un quantitativo di contenuti stravolgente. La modalità DMZ, che ancora oggi risulta essere la componente di gioco con le maggiori potenzialità per il futuro – purtroppo ancora inespresse -, non ha ricevuto grosse novità al di fuori dell’introduzione di una nuova mappa. Ora i giocatori dell’extraction FPS possono infatti aggirarsi per le strade di Ashika Island ed affrontare The Bombmaker, il nuovo e pericoloso boss che non potrà essere investito come fatto con il Chimico in prossimità del lancio di Warzone 2.0. Purtroppo non vi sono accorgimenti legati alla gestione dell’inventario e tutto ciò che riguarda il metagame resta sostanzialmente invariato. L’unica novità è legata al reset dell’armeria dei giocatori e delle missioni delle fazioni, visto che ora le quest sono leggermente più semplici e si è aggiunto anche un quarto schieramento, Crown, per il quale completare incarichi ed ottenere ricompense.

L’armeria si espande

Ovviamente la Stagione 2 di Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2 è intervenuta anche sull’arsenale di gioco, che grazie all’aggiornamento appena pubblicato ha accolto tra le proprie fila ben quattro nuovi strumenti di morte. Il primo, accessibile gratuitamente tramite il pass, è un letale fucile a pompa automatico che prende il nome di KV Broadside e permette di colpire ripetutamente gli avversari grazie al generoso caricatore e all’elevata cadenza di fuoco, almeno per le armi appartenenti a questa categoria. L’altra arma gratis del pass è un fucile automatico, l’ISO Hemlok: se vi state chiedendo quanto sia utile, vi basti sapere che questa bocca da fuoco è stata bandita dalle competizioni a pochi giorni dall’inizio della stagione. Malgrado l’assenza di feature esclusive, anche la Doppia Kodachi fa la sua figura: questa particolare arma da mischia consiste in una doppia lama con cui terminare nel modo più coreografico possibile gli avversari a corto raggio.

In attesa di poter scoprire la potenza di fuoco del Tempus Torrent, fucile da tiratore scelto in arrivo con la Stagione 2 Reloaded, è possibile mettere le mani anche sulla Balestra, arma facente parte della categoria dei fucili di precisione. A differenza delle altre bocche da fuoco stagionali, questa si potrà ottenere nei prossimi completando le sfide a tempo dell’evento Path of the Ronin, che come al solito propone sfide completabili sia nella versione a pagamento del gioco che in quella gratuita.

Insomma, le novità sono parecchie e, dando una rapida occhiata alla roadmap, pare che le sorprese di questa stagione per i giocatori di Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2 siano tutt’altro che finite.