Call of Duty MW3: Activision rompe il silenzio sullo skill based matchmaking

È ormai da tempo che tra i giocatori di Call of Duty Modern Warfare 3 è accesissima la polemica sullo skill based matchmaking (noto anche come SBMM). Dopo un lungo periodo di silenzio, Activision ha pubblicato una dichiarazione in merito al sistema che abbina giocatori con abilità di gioco simili.

Ecco il comunicato dell'azienda:

"Abbiamo condotto dei test nel corso degli anni per determinare se la rimozione dell'abilità come parametro da considerare in fase di matchmaking avesse senso. Continueremo a fare delle prove in tal senso con cadenza regolare. Ad oggi, i dati ci danno ragione e dimostrano che i giocatori tendono a smettere di giocare quando vengono sopraffatti, fattore che rende l'esperienza di gioco negativa e ha un impatto sulla popolazione dei server. Ovviamente non sveleremo quando questi test sono in funzione per evitare che i dati raccolti possano essere alterati."

Dagli aggiornamenti pubblicati sul sito ufficiale, emerge anche che Activision aveva intenzione di rimuovere l'SBMM per accontentare tutti quei giocatori che lo stanno chiedendo a gran voce, ma almeno per il momento non sembra esserci motivo per farlo. Sembrerebbe però che in futuro possano arrivare speciali playlist prive dello skill based matchmaking.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che il team di COD Modern Warfare 3 ha perso il 30% del suo staff a causa dei recenti licenziamenti.