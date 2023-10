Call of Duty MW3 e Warzone: come sbloccare le ricompense gratis di COD Next

Per celebrare l'evento COD Next, durante il quale scopriremo il futuro di Call of Duty Modern Warfare 3 e Warzone, Activision distribuirà una serie di ricompense gratis. Scopriamo come sbloccarle tutte.

Ecco di seguito gli oggetti che si potranno sbloccare nel corso dell'evento dedicato al reveal di COD:

Death Upload - Progetto esclusivo per l'arma

Robotic Gamer - Emblema

Bot Ops - Portafortuna per le armi

Curve Monitor - Biglietto da visita

Per ottenere questi contenuti non bisogna fare altro che guardare l'evento in diretta il prossimo giovedì 5 ottobre 2023 a partire dalle ore 18:00 del fuso orario italiano. Le ricompense si potranno ottenere sia guardando COD Next su Twitch che su YouTube. Nel caso in cui decidiate di sbloccare gli oggetti sulla piattaforma viola, tutto avverrà tramite i classici Twitch Drops e potrete seguire i passaggi per il collegamento dall'inventario. Su YouTube, invece, dovrete assicurarvi di aver collegato l'account Activision nell'apposita pagina prima di procedere con la visione dei contenuti, così che possano essere correttamente inviati al vostro account.

Occorre precisare che tutte queste ricompense si potranno utilizzare sia in Call of Duty Modern Warfare 3 che in Warzone.

In attesa di scoprire quali saranno invece le ricompense della fase di test che inizierà nel fine settimana su PS5, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida con i dettagli su come riscattare i codici della Beta di Call of Duty Modern Warfare 3.