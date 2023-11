Call of Duty MW3 e Warzone: tra Urzikstan e mappe multiplayer, un assaggio della Season 1

Dopo aver già appreso delle mappe in arrivo in Call of Duty Modern Warfare 3 tramite un leak recentemente apparso in rete, Activision ci fornisce una piccola anteprima dei nuovi contenuti di cui lo sparatutto bellico si arricchirà con l'arrivo della Stagione 1.

Mostrate all'interno di un post pubblicato su X/Twitter, le immagini che potete consultare in calce alla notizia ci offrono un assaggio del drop di contenuti in arrivo con la Stagione 1 di Call of Duty Modern Warfare 3 e Warzone, prevista per il mese di dicembre.

La galleria di screenshot proposta da Activision ci permette di dare uno sguardo alle tre mappe 6v6 che saranno inserite all'interno del comparto multiplayer online di Modern Warfare 3. Due di queste mappe saranno disponibili al lancio della Season 1, mentre la terza ed ultima è attesa per un secondo momento. Le novità si estendono anche a Call of Duty Warzone, che finalmente accoglierà l'arrivo di Urzikstan, nuova mappa e campo di battaglia per la celebre modalità Battle Royale dello sparatutto. Activision e Sledgehammer non lasciano indietro nemmeno i fan della modalità Zombie, che potranno lanciarsi nei nuovi Dark Eather Rifts, una nuova attività endgame.

Nell'attesa dei prossimi aggiornamenti, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Call of Duty Modern Warfare 3 per ulteriori approfondimenti sull'ultima incarnazione della serie first person shoooter di Activision.