Call of Duty MW3 e Warzone: Warhammer 40K e Dune nella Stagione 2 Reload

La Stagione 2 Reloaded di Call of Duty Modern Warfare III e Call of Duty Warzone sta per iniziare per l'occasione Activision ha anche annunciato una nuova serie di bundle in collaborazione presto disponibili nello store ufficiale del gioco.

La Stagione 2 Reload inizia il 6 marzo alle 18:00 ora italiana su PC, PlayStation e Xbox, questo update di mezza stagione porta in dote la mappa rimasterizzata Das Haus 6v6, introduce le modalità Bounty e Juggermosh, una nuova missione Zombie e come detto ci sarà il debutto di nuovi bundle a tema Warhammer 40.000, Godzilla x Kong e un bundle di Dune.

Call of Duty Modern Warfare III

Mappa multigiocatore 6v6 Das Haus

Introduzione di Bounty e Juggermosh

Vortex Decay’s Realm

Call of Duty Warzone

Vascello di ricerca, POI mobile

Nuova serie di uccisioni

Nuovo potenziamento da campo

Call of Duty Zombie

Nuova missione

Spaccatura dell'Etere Oscuro

Signore della Guerra Keres

Nuovi schemi

Inoltre saranno disponibili due nuovi armi (l'arma da mischia Soulrender e il mid range SOA Subverter) e infine non mancheranno poi sfide ed eventi settimanali con ricompense speciali. Quest'anno inoltre Activision si prepara ad apportare tante migliorie al matchmaking di Call of Duty Modern Warfare 3 e COD Warzone con l'obiettivo di migliorare questo aspetto del gioco in base ai feedback ricevuto dai giocatori.