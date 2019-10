Call of Duty: nasce il Call of Duty Challengers, il path to Pro di Activision

Activision Blizzard ha rivelato i primissimi dettagli relativi alla Call of Duty Challengers, la competizione amatoriale ufficiale che prenderà il via la prossima stagione e rappresenterà una specie di Path to Pro, scalino appena inferiore a quello della nuova Lega professionistica.

I dettagli arrivano dopo che il publisher ha annunciato che la Call of Duty League utilizzerà un formato molto simile a quello che verrà implementato nella terza stagione di Overwatch League, ovvero con partite in casa e in trsferta per le franchigie partecipanti.

La Call of Duty Challengers presenterà un montepremi di oltre 1 milione di Dollari, suddiviso tra tornei online e offline durante tutta la stagione 2020.

Gli eventi offline dei Challengers saranno gli eventi ospitati in varie partite in casa della Call of Duty League. La Challengers avrà dunque un formato ladder, con i team che riceveranno "punti Challenger" per aver ottenuto i piazzamenti nei tornei online e poter, dunque, accedere alle fasi live.

Insieme alla Call of Duty Challengers, Activision Blizzard ha anche rivelato il Call of Duty League City Circuit, un'iniziativa che consentirà ai fan di competere per conto delle città che ospiteranno la CDL. Le iscrizioni alla Call of Duty Challengers apriranno il 30 ottobre, mentre il primo torneo online sarà il 9 novembre.

Le organizzazioni che hanno investito nella nascente CDL sono in procinto di svelare i loro franchising. Finora, London Royal Ravens e Dallas Empire sono stati annunciati rispettivamente da ReKTGlobal ed Envy Gaming.