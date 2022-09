Call of Duty Next: l'evento con Modern Warfare 2, Warzone 2 e Warzone Mobile ha una data

Mentre prosegue la diatriba tra Sony e Microsoft per il futuro di Call of Duty in esclusiva Xbox, Activision solletica la curiosità dei milioni di appassionati della saga sparatutto confermando la data e l'ora del Call of Duty Next, l'evento digitale che farà da sfondo a tante novità sui prossimi capitoli della serie.

L'attesissimo Showcase di Call of Duty promette di essere davvero ricco di contenuti e di sorprese per l'oceanica platea di fan di questa IP. Nel preannunciarne l'imminente trasmissione su tutti i propri canali social, Activision ci offre anche un piccolo ma significativo antipasto dei contenuti previsti per questo evento.

Gli spettatori del Call of Duty Next avranno modo di accedere a tanti nuovi dettagli sul multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 2, l'esperienza online parallela e complementare alla campagna principale con protagonisti gli operatori della Task Force 141 di Modern Warfare 2 al comando del Capitano John Price. Ma non è tutto.

Sempre durante il CoD Next verrà aperta una finestra sulla beta multiplayer di Modern Warfare 2 e verranno svelate nuove informazioni su Call of Duty Warzone 2.0, come pure su CoD Warzone Mobile. Senza ulteriori indugi, vi informiamo che il Call of Duty Next si terrà ufficialmente alle ore 19:00 italiane di giovedì 15 settembre.