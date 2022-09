Call of Duty Next: il futuro della serie tra Modern Warfare 2 e Warzone Mobile

Come previsto, l'evento Call of Duty Next del 15 settembre ha portato tante corpose novità sul franchise bellico di Activision, tra aggiornamenti su Call of Duty Modern Warfare II e importanti dettagli su COD Warzone.

Anzitutto vengono mostrate tutte le novità su Call of Duty Modern Warfare 2, che si presenterà sul mercato con un comparto multigiocatore ancora più ampio rispetto ai predecessori, offrendo un gameplay rinnovato ed anche meccaniche inedite come, ad esempio, il sistema Armaiolo. Spazio anche per l'Open Beta di COD Modern Warfare 2, con la conferma delle mappe e le modalità che ne faranno parte.

E' poi il turno di Call of Duty Warzone 2.0 annunciato ufficialmente, con tanto di data definitiva (16 novembre 2022) e che si presenterà completamente rinnovato rispetto alla precedente versione e, come sempre, accessibile a tutti grazie al free to play. Restando in tema, la tanto chiacchierata modalità DMZ arriverà al lancio in COD Warzone 2.0, offrendo così sin da subito un'esperienza ludica completamente nuova per i fan del popolare battle royale.

Il piatto forte della serata è tuttavia rappresentato dal reveal di Call of Duty Warzone Mobile, che promette di rivoluzionare il genere sui sistemi mobile con battaglie fino a 120 giocatori contemporaneamente. Le pre-registrazioni sono già attive, in attesa del debutto su iOS e Android nel 2023.