Call of Duty su Nintendo avrà le stesse funzionalità e contenuti della versione Xbox

Microsoft e la casa di Kyoto hanno firmato un accordo decennale per portare Call of Duty su console Nintendo, si tratta di una partnership strategica di assoluta importanza e che ci permette anche di fare alcune ipotesi sul successore di Switch.

Brad Smith, Presidente di Microsoft Corporation, sottolinea come Call of Duty uscirà su console Nintendo in contemporanea con il lancio su Xbox, le due versioni quindi usciranno lo stesso giorno e avranno "le stesse funzionalità e parità di contenuti", si legge nel Tweet condiviso da Smith.

E se è difficile immaginare il pieno supporto a tutte le funzionalità e modalità di Call of Duty su Nintendo Switch, per quanto riguarda il futuro la situazione potrebbe essere molto interessante. Nintendo Switch Online potrebbe essere parte integrante dell'ecosistema Switch 2 con una infrastruttura migliorata e un maggior numero di funzionalità, così da poter competere con i "rivali" e garantire il pieno supporto ai giochi multiplayer online.

Nintendo Switch 2 sarà dunque potente abbastanza da garantire la presenza di giochi di Call of Duty allo stesso livello delle uscite su Xbox Series X/S, o magari i giochi di COD gireranno in Cloud sul successore di Switch? Uno senario interessante, e voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.