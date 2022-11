Call of Duty non ha grande appeal, Xbox ha detto stop ai contenuti esclusivi nel 2015

Secondo Microsoft, Call of Duty non è più un brand così influente e la casa di Redmond ha ribadito questa posizione anche nei documenti inviati al CMA inglese, nei quali si sottolinea come ad oggi il franchise abbia perso il suo smalto a livello commerciale.

Rispetto ai tempi in cui Microsoft aveva un accordo con Activision Blizzard per i contenuti esclusivi di Call of Duty su Xbox, COD è oggi un brand di minor successo (sempre secondo le parole del colosso di Redmond) a causa dell'elevata concorrenza che ha visto negli anni l'escalation di titoli come Fortnite, PUBG, APEX Legends ma anche giochi non strettamente legati al genere shooter come Eleen Ring ad esempio.

"Call of Duty era un franchise più importante nel decennio 2005/2015, nel 2022 ci sono molti più giochi disponibili sul mercato, la concorrenza è aumentata e alcuni titoli sono popolarissimi" afferma Microsoft, prima di svelare come sia stata la stessa azienda di Redmond a decidere di non collaborare più con Activision Blizzard per il co-marketing di Call of Duty dal 2015.

Come noto, proprio a partire dal 2015 PlayStation ha stretto accordi con Activision Blizzard per promuovere Call of Duty su PS4 e PS5 e per offrire ai possessori della piattaforma contenuti in accesso anticipato in esclusiva. Non sono chiari i motivi che hanno portato alla scelta di non proseguire la collaborazione, in ogni caso da quel momento "Xbox ha trovato altri modi per promuovere la piattaforma e lo stesso potrà fare Sony, che si trova attualmente in una posizione di mercato sicuramente migliore."