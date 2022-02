Call of Duty: niente nuovo capitolo nel 2023, MW2 durerà due anni: il report di Schreier

Come accennato in apertura, l'annualizzazione di Call of Duty perdura da circa 20 anni, e si tratterebbe di una decisione storica per Activision . La serie continua ad essere la più venduta in assoluto di anno in anno, ma allungare i tempi di sviluppo potrebbe significare alzare in modo significativo il livello qualitativo dei prossimi capitoli.

BREAKING: Activision will not release a new Call of Dufy game in 2023, delaying it by a year



This year’s new Modern Warfare game will still release this fall, with next year being a year off.



There’s been a Call of Duty every year since 2003. It’s been the #1 franchise in the US, making billions per year.



2023 will be the first without a full mainline release - the 20th year of Call of Duty. — CharlieIntel (@charlieINTEL) February 22, 2022