Call of Duty non sarà degradato su PlayStation: Activision verrebbe odiata dai giocatori

Nonostante le reiterate assicurazioni di Microsoft, Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment, rimane convinto che i giochi della serie di Call of Duty verrebbero "sabotate" sulle piattaforme rivali di Xbox in caso di finalizzazione dell'acquisizione di Activision.

Durante un'udienza con la CMA inglese, Ryan ha suggerito che Xbox potrebbe pubblicare versioni inferiori di Call of Duty su PlayStation che "danneggerebbero seriamente la nostra reputazione". Durante il processo in corso tra Microsoft e la FTC, i membri chiave della divisione Xbox e Activision hanno preso posizione per rispondere alle accuse, provando a dissipare i dubbi dell'organo regolatore statunitense.

Bobby Kotick, in particolare, ha affermato che non c'è alcun incentivo per Activision nel pubblicare versioni peggiori su piattaforme concorrenti a causa delle potenziali reazioni "al vetriolo dei giocatori". Il CEO di Activision ha dichiarato che, in caso le previsioni di Ryan dovessero avverarsi "riceveremmo odio dai giocatori, e sarebbe ben meritato. Le persone che realizzano videogiochi sono molto orgogliose del lavoro che svolgono".

Pressato da un avvocato di Microsoft sul lancio esclusivo di "mappe e armi diverse" tra le varie piattaforme, Kotick ha affermato che ciò non equivale al downgrade di una qualsiasi delle versioni del gioco. Il CEO di Activision Blizzard ha precisato che le decisioni di fornire contenuti aggiuntivi a Call of Duty fanno semplicemente parte di accordi di marketing.