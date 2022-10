Call of Duty: anche se non sarà esclusiva i giocatori passeranno a Xbox, dice Sony

Sony ha più volte espresso le sue preoccupazioni per il futuro della serie di Call of Duty, che inevitabilmente verrebbe personalmente gestita da Microsoft in caso l'acquisizione di Activision-Blizzard andasse in porto.

Jim Ryan ha descritto inadeguata l'offerta di Microsoft per tenere Call of Duty su PlayStation per altri tre anni dopo la conclusione degli attuali accordi tra Sony e Activision, ed ora la compagnia nipponica esprime ulteriori timori timori legati alla serie sparattutto.

In un documento esteso pubblicato dalla CMA, è stato rivelato che Sony Interactive Entertainment ritiene che, anche se Microsoft rimarrà fedele alla sua parola mantenendo la serie multipiattaforma, potrebbe comunque aggiungere funzionalità esclusive alle versioni Xbox di Call of Duty, al punto da influenzare “probabilmente” la scelta della console da parte dei giocatori.



"SIE ha detto alla CMA che, anche se i giochi CoD rimanessero disponibili su PlayStation dopo l'acquisizione, l'entità risultante sarebbe ugualmente in grado di impegnarsi in una parziale preclusione aumentando la differenziazione tra le versioni di CoD disponibili su Xbox e PlayStation", è quanto leggiamo nel documento.



"Secondo SIE, i giocatori possono aspettarsi che CoD su Xbox includerà contenuti extra e una maggiore interoperabilità con l'hardware della console, oltre a qualsiasi vantaggio derivante dall'appartenenza a Xbox Game Pass. SIE ha affermato che è probabile che questi fattori influenzino la scelta della console da parte dei giocatori".

Sony ha per anni aggiunto contenuti esclusivi alle versioni PlayStation di Call of Duty, e gli accordi di marketing stretti con Activision hanno spesso comportato l'arrivo di bundle esclusivi e pubblicazioni anticipate dei DLC. Chiaramente questo non sarà più possibile una volta che il publisher entrerà a far parte di Microsoft e scadranno gli accordi attuali.

Intanto, Microsoft ha puntato il dito contro l'antitrust UK per dare credito ai dubbi mossi da Sony.