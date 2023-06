Call of Duty non è essenziale per PlayStation: ricavi simili a quelli di un'esclusiva

Negli ultimi giorni si è discusso spesso di Call of Duty e dell'importanza che il brand ricopre per le varie piattaforme, inclusa PlayStation. Nel corso della causa tra Microsoft e la Federal Trade Commission, un grafico ha provato a dimostrare per quale motivo la serie di sparatutto non è poi così speciale.

Le immagini mostrate dagli analisti mostrano che Call of Duty occupa sì una posizione rilevante nelle classifiche dei prodotti più giocati, ma non è un titolo imprescindibile. Ad eccezione della Spagna, dove è il secondo titolo più giocato dopo FIFA, l'andamento dello sparatutto nel resto del mondo non è omogeneo e mostra che gli episodi della serie non sono più giocati di altri prodotti, incluse le esclusive.

L'analisi mette inoltre in evidenza che, nella peggiore delle ipotesi, se Call of Duty non dovesse più arrivare sulle console PlayStation gli utenti sposterebbero la loro attenzione su prodotti simili senza preoccuparsene più di tanto. Si tratta però di un evento improbabile, visto che è stato più volte confermato che Call of Duty resterà multipiattaforma, al netto dei dubbi della FTC.

Il dato più interessante riguarda però il titolo di punta di Electronic Arts: FIFA è il vero titolo 'speciale', senza il quale i produttori di hardware subirebbero danni enormi. Il gioco occupa la prima posizione di tutte le classifiche ed è facile immaginare quali sarebbero le conseguenze se EA decidesse di renderlo un'esclusiva.

Sapevate che Call of Duty su console Nintendo avrà una qualità pari o superiore ad altri giochi Switch?