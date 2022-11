Call of Duty non è poi così influente sul mercato, afferma Microsoft

Secondo Microsoft, i giocatori di Call of Duty non sono rilevanti e addirittura nemmeno il gioco lo sarebbe: COD non avrebbe un potere di mercato così grande, stando alla difesa della casa di Redmond presentata al CMA britannico.

Call of Duty è amato da milioni di giocatori in tutto il mondo, afferma Microsoft, ma non ha un "market power" tale da poter cambiare gli equilibri del mercato. Ad esempio prendendo le vendite del 2021 in Gran Bretagna, in Top 20 troviamo solo due giochi Activision e di questi solo uno è legato a Call of Duty.

Microsoft ha argomentato la sua tesi con quattro punti distinti, il primo dei quali ricorda che Call of Duty viene sempre superato da altri titoli nei sondaggi sui migliori giochi dell'anno o dei giochi più attesi. Inoltre, Call of Duty viene continuamente superato da altri titoli per quanto riguarda il Metascore su Metacritic, ad esempio Call of Duty Black Ops Cold War è il 18 miglior gioco del 2020 mentre Call of Duty Vanguard è il 73esimo miglior gioco del 2021.

Viene poi fatto presente come i voti di testate come IGN USA, USA Today, Business Insider, Game Rant e altre siano spesso superiori per titoli non legati alla serie COD. Infine, Call of Duty non è leader sui social, nel 2021 sono stati pubblicati 2.4 miliardi di Tweet legati al gaming ma Call of Duty non è finito nella Top 10 dei giochi più discussi su Twitter lo scorso anno.

Una difesa che va a demolire un asset importante come Call of Duty, da oltre 15 anni ormai il gioco più venduto dell'anno negli Stati Uniti e il secondo più venduto in Gran Bretagna dopo FIFA.