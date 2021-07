Call of Duty non viene apprezzato quanto dovrebbe, secondo l'ex boss di Sledgehammer

Pur essendo uno dei franchise videoludici di maggior successo nella storia del gaming, Call of Duty non è abbastanza apprezzato dagli utenti secondo Glen Schofield, l'ex boss di Sledgehammer Games.

È indubbio come, a livello commerciale, Call of Duty continui a registrare da svariati anni numeri da capogiro a cui altri franchise non riescono neanche lontanamente ad avvicinarsi. Tuttavia, secondo l'opinione di Schofield i giocatori non pongono abbastanza attenzione alla cura per i dettagli che ogni capitolo della serie presenta.

"Le persone al giorno d'oggi pensano che un Call of Duty sia... Sai, basta metterlo nel macinino e ne uscirà un altro. Non si rendono conto di quanto lavoro serva per realizzare un gioco di Call of Duty. Dietro c'è davvero un sacco di ricerca.



Si lavora con esperti: ho studiato la seconda guerra mondiale per tre anni. Ho lavorato con storici. Ho passato otto giorni in un furgone in Europa visitando tutti i posti che sarebbero stati nel gioco. Ho sparato con diverse vecchie armi. Tutte queste cose che devi fare quando lavori a un titoli di Call of Duty".

Schofield ha poi spiegato come i team di Activision siano spesso entrati in contatto con corpi militari come i Navy SEALS e Delta Force statunitensi ma anche forze speciali di paesi europei come Italia, Spagna, Inghilterra e Francia.

Sledgehammer è proprio lo studio che si occuperà del nuovo capitolo della serie sparatutto, conosciuto con il nome ufficioso di Call of Duty Slipstream. Sappiamo ancora bene poco sul progetto, ma ciò che appare certo è che andrà ad integrarsi con l'universo di COD Warzone.