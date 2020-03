Call of Duty: nuovo free to play in arrivo nel 2021 anche su PS5 e Xbox Series X?

Sembrano esserci grandi manovre in atto in casa Activision per quanto riguarda il futuro di Call of Duty. Il publisher ha appena lanciato Call of Duty Warzone gratis e sembra che la compagnia abbia già in cantiere un secondo COD free to play sviluppato da Sledgehammer Games.

A rivelarlo è il leaker e insider The Gaming Revolution, il quale però non ha rivelato molti dettagli, limitandosi a confermare come Sledgehammer sia impegnata su un Call of Duty free to play in arrivo nel 2021 e quindi presumibilmente disponibile su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X.

Cosa sta succedendo esattamente? Activision pubblicherà due giochi di Call of Duty nel 2021 (uno gratis e uno a pagamento) oppure renderà disponibile solamente la versione free to play, continuando a supportare Call of Duty 2020 (non ancora annunciato) con nuovi contenuti?

Il lancio di Call of Duty Warzone sembra aver dato i suoi frutti, in poche ore il gioco ha raggiunto quota 15 milioni di giocatori attivi riscuotendo un notevole successo di pubblico e critica. Activision intende seguire questo modello anche nel prossimo futuro? Lo scopriremo probabilmente solamente nel corso del prossimo anno.