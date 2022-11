Call of Duty e Overwatch 2: il numero di cellulare non è più necessario per giocare

Dopo aver reso l'operazione obbligatoria per giocare sia ad Overwatch 2 che Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0, Activision-Blizzard ha infine deciso di rimuovere l'obbligo di inserire un numero di cellulare per fruire dei suoi titoli sparatutto.

La decisione aveva scatenato il malcontento dei giocatori che utilizzano numeri di telefono prepagati, e che per questo erano impossibilitati a completare con successo la propria registrazione ad Overwatch e Call of Duty.

Sebbene avesse creato dei disagi a questi utenti in particolare, la richiesta di un numero telefonico obbligatorio rappresentava una sorta di passaggio a due fattori volto a intensificare i sistemi di sicurezza di Overwatch e Call of Duty. Oltre a proteggere i giocatori dagli hacker, collegare la creazione dell'account ai numeri di telefono è anche visto come un metodo per ridurre il numero di bot sia in Overwatch 2 che in Call of Duty: Modern Warfare 2. In ogni caso, come recitano i due post pubblicati su Twitter dagli account dei due giochi, potrete d'ora in avanti effettuare una registrazione completa anche con un numero di telefono prepagato, nel mentre Activision e Blizzard Entertainment rinnovano il loro impegno nel proteggere al meglio l'utenza.

