E se Call of Duty perdesse popolarità? Botta e risposta tra Microsoft e la CMA

Microsoft ha replicato alle ultime dichiarazioni della CMA (Competition and Markets Authority), precisando come, a sue detta, l'ente stesse favorendo più Sony che i consumatori. In un particolare passaggio del suo intervento, il colosso di Redmond ha anche toccato lo scottante argomento Call of Duty.

Call of Duty è senza ombra di dubbio uno dei franchise più popolari e remunerativi dell'intera industria videoludica. Tuttavia, secondo Microsoft, non è da escludere a priori che la serie Activision possa subire declino nel corso dei prossimi anni. A testimonianza di come la serie non sempre si sia resa protagonista di una prestazioni esaltanti sul mercato, Microsoft ha avanzato l'esempio di Call of Duty Vanguard, pubblicato alla fine del 2021 e non in grado di pareggiare i numeri di vendita dei precedenti capitoli.

"Sebbene Call of Duty sia uno dei numerosi franchise popolari, il suo successo nel tempo non è garantito", ha scritto Microsoft nella sua risposta al CMA. "La rilevanza per i giocatori incrementa o decresce ad ogni versione. Questa dinamica è dimostrata dalle prestazioni della release di Call of Duty: Vanguard dell'anno scorso, che è stato pesantemente criticato dalla stampa specializzata e dai giocatori allo stesso modo, risultando in vendite significativamente inferiori rispetto a quanto si evince dai documenti interni citati dalla CMA".

La CMA, di tutta risposta, ha precisato che Vanguard ha in ogni caso rappresentato una grande fonte di guadagno per Activision e che molti giocatori sono rimasti nell'ecosistema di Call of Duty continuando a giocare altre iterazioni della serie (Modern Warfare 2019, Cold War, Warzone).

Il botta e risposta si è quindi arricchito con un ulteriore intervento di Microsoft, che ha tirato in ballo il resoconto finanziario di Activision-Blizzard risalente al 30 giugno 2022, in cui si evidenziava il calo di Call of Duty: "Gli utenti attivi mensili sono diminuiti di 47 milioni o del 12% nei tre mesi fino al 30 giugno 2022, rispetto ai tre mesi chiusi il 30 giugno 2021, principalmente a causa dei MAU medi inferiori per Activision, guidati dal Franchising di Call of Duty".

Come precisa PC Gamer, il documento in questione cita anche che Crash Bandicoot: On the Run! ha contribuito al calo della playerbase mensile di Activision in questo periodo, ma Microsoft non lo ha incluso nella sua risposta. Inoltre non ha incluso la dichiarazione di Activision secondo cui "le tendenze complessive del numero di MAU possono essere una metrica di performance significativa, [ma] le fluttuazioni da un periodo all'altro potrebbero non essere indicative di un periodo a lungo termine".