Call of Duty: questo nuovo pezzo da collezione farà impazzire i fan di CoD

Mentre si pensa al futuro dell'iconico brand di Call of Duty, con il recente arrivo della Stagione 2 furiosa su CoD Modern Warfare 2, i fan di vecchia data ripensano ai grandi momenti del passato del grande colosso videoludico. Però, proprio per quest'ultimi e non solo, Activision ha ufficializzato un pezzo da collezione da non farsi sfuggire.

Come riportato dal portale internazionale di Insider-Gaming, Activision si appresta a lanciare sul mercato la replica ufficiale della Ray Gun, un pezzo da collezione che rappresenta - per molti utenti - parte del passato di Call of Duty. Attualmente tale statua è acquistabile in pre-ordine; tuttavia, ènecessario attendere la seconda metà del 2023 prima di poter ricevere l'ambito pezzo da collezione.

Oltre all'annuncio del pre-ordine e della statua in sé, il publisher di Call of Duty ha rivelato ulteriori dettagli sulla composizione della Ray Gun. Essa, infatti, è fatta di poliuretano e resina e, oltre alla presenza di LED integrati al suo interno, Activision ha annunciato che l'arma poggia su una Mystery Box grazie a degli appositi supporti. Infine, come affermato sulla scheda del prodotto presente nel sito ufficiale, l'arma riporterà "trattamenti delle superfici usurate dalla battaglia".

La fantastica Ray Gun, che sarà ancor più apprezzata dai fan di tutto il mondo, è però venduta ad un prezzo alquanto elevato. Come dichiarato in via ufficiale, purtroppo, il prezzo di listino per la statua dell'arma è fissato a 600 dollari. La statua può essere acquistata in via ufficiale attraverso il sito del Call of Duty Shop. Intanto, nell'attesa, i fan continuano a pensare all'attuale corso di CoD e i giocatori non ci stanno all'abbandono della 10vs10 su Call of Duty Modern Warfare 2.