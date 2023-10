Call of Duty: Phil Spencer promette che non ci saranno più Beta o DLC solo su PlayStation

Nel corso dell'ultimo episodio del podcast ufficiale Xbox, Phil Spencer ha espresso quello che è il suo desiderio per i futuri capitoli della serie Call of Duty.

Il numero uno della divisione gaming di Microsoft ha colto l'occasione per parlare di come verranno gestite in futuro le cose con la serie di sparatutto in prima persona. Più nello specifico, Spencer ha voluto precisare che in futuro non assisteremo più all'arrivo di pacchetti di skin esclusivi o all'arrivo delle fasi di test prima su una piattaforma e poi su tutte le altre. Tutti i contenuti saranno quindi disponibili ovunque, senza limitazioni.

Occorre precisare che, almeno per il momento, non sappiamo quand'è che la visione di Spencer per l'IP di Activision potrà concretizzarsi. Per chi non lo sapesse, infatti, vi sono degli accordi tra Sony e l'azienda risalenti a prima dell'acquisizione: proprio per questo, ad esempio, anche in Call of Duty Modern Warfare 3 ci sarà una skin esclusiva PlayStation e la Beta è arrivata prima su PS4 e PS5.

In attesa che questo aspetto venga chiarito pubblicamente da Sony o Microsoft, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la prova della Beta di Call of Duty Modern Warfare 3 con tutti i dettagli sul gameplay del nuovo capitolo del brand.