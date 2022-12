Call of Duty: Phil Spencer ha proposto un accordo a Steam, ma Gabe Newell non lo vuole

Nelle scorse ore, Phil Spencer ha confermato che Call of Duty uscirà anche su console Nintendo, Xbox ha siglato un accordo decennale con la casa di Kyoto, inoltre ha ribadito che i giochi della serie Call of Duty continueranno ad uscire su Steam. E a tal proposito, emerge un retroscena interessante.

Contattato da Kotaku, Gabe Newell di Valve ha svelato che effettivamente Phil Spencer ha proposto anche alla compagnia guidata da Newell un accordo per mantenere COD su Steam per molti anni, tuttavia il fondatore dell'azienda ha ringraziato, senza però firmare alcun contratto:

"Siamo contenti che Microsoft voglia continuare ad usare Steam per raggiungere i giocatori di Call of Duty. Abbiamo un ottimo rapporto con loro e ci hanno inviato una bozza di accordo per un impegno a lungo termine legato a Call of Duty, tuttavia non l'abbiamo presa in considerazione."

Queste le parole di Gabe Newell, che chiude la discussione ribadendo di avere piena fiducia in Phil Spencer:

"Non pensiamo sia vantaggioso richiedere ai partner accordi a lungo termine per veicolarli a Steam, inoltre ci fidiamo di Phil, ha sempre mantenuto la parola e non abbiamo motivo di dubitarne, a Microsoft contiene sicuramente pubblicare i giochi di Call of Duty dove la community di COD è ben presente."