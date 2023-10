Call of Duty avrebbe potuto avere un parco a tema, ma la proposta è stata accantonata

In un’intervista ai microfoni di Games Beat, Rob Kostich, presidente di Activision, ha parlato di una proposta ricevuta dall’azienda in merito alla creazione di un parco a tema dedicato alla popolare serie shooter di Call of Duty.

Parlando della multimedialità del franchise, il numero uno dell’azienda ha raccontato che la proposta è stata oggetto di valutazione da parte della compagnia, al pari di diverse altre idee come quelle di esplorare il metaverso di Call of Duty.

Tuttavia, stando alle parole del presidente, sembra che da ultimo a prevalere sia stato l'interessa a sviluppare nuovi videogiochi di Call of Duty, anziché estensioni parallele del franchise:

"Abbiamo esaminato molte di queste cose. Abbiamo preso in considerazione i contenuti multimediali. Abbiamo ricevuto proposte sui parchi a tema. Nel corso degli anni, abbiamo sempre ottenuto il massimo beneficio concentrandoci esclusivamente sul gameplay principale. Direi che siamo ancora concentrati principalmente su quante persone possiamo far divertire i giocatori con Call of Duty in tutto il mondo."

Le dichiarazioni non sorprendono, considerando ad esempio che Call of Duty Mobile è stato un successone per Activision. Nonostante le trasversalità che si possono individuare in una serie di lunga data quella di COD, quindi, Kostich fa notare che le domande da porsi sono ben precise:

"Quali sono i modelli di business? Qual è il gameplay? Quali sono le cose che dobbiamo fare per assicurarci che sia davvero accessibile e davvero divertente per ogni tipo di giocatore in tutto il mondo?"

La conclusione a cui arriva il presidente è che il faro principale per scegliere cosa fare e come farlo per la serie di videogiochi sparatutto è il coinvolgimento da parte dell'utenza, poiché il coinvolgimento guida il successo della serie. Inoltre, Activision è fiduciosa che Call of Duty migliorerà dopo l'acquisizione da parte di Microsoft.