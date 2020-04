Call of Duty: il prossimo capitolo non sarà Black Ops?

Mentre Modern Warfare e il suo Warzone continuano a conquistare i videogiocatori di tutto il mondo, si torna a parlare del prossimo capitolo di Call of Duty che, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe non chiamarsi "COD: Black Ops".

A fornirci questa interessante informazione è il sempre ben informato insider TheGameRevolution, considerato più che affidabile dalla community in seguito alla diffusione di tantissime informazioni sulle stagioni di Modern Warfare e sull'arrivo di Warzone con largo anticipo. Secondo TGR il gioco avrà diversi punti di contatto con la serie Black Ops ma avrà un titolo diverso. Sempre stando alle quattro diversi fonti dell'insider, al progetto avrebbe preso parte anche Treyarch solo in un secondo momento, affiancandosi così a Sledgehammer Games e a Raven Software. Parlando poi delle ambientazioni presenti nel gioco, le vicende narrate dovrebbero coinvolgere il periodo della Guerra Fredda e portarci anche in Vietnam. A questo proposito non si esclude che il titolo completo del gioco in questione possa essere proprio Call of Duty: Vietnam.

L'insider ha anche parlato della data d'uscita, spiegando come le sue fonti gli abbiano assicurato che malgrado l'emergenza Covid-19 il gioco raggiungerà gli scaffali entro la fine dell'anno e che ci sono buone probabilità che l'uscita sia prevista per il prossimo dicembre, quando le console di prossima generazione PlayStation 5 e Xbox Series X saranno già nelle case di numerosi videogiocatori.

Vi ricordiamo inoltre che Activision potrebbe avere in programma altri quattro COD Modern Warfare con protagonisti i "Cavalieri dell'Apocalisse".