Call of Duty: qual è l'ultimo capitolo della serie Activision?

La serie di Call of Duty ha sicuramente contribuito a ridefinire il genere degli sparatutto in prima persona, perfezionandone continuamente le meccaniche di base e introducendone di nuove, fino a diventare di fatto la serie FPS più famosa e di successo al mondo.

Dopo aver visto l'uscita di alcuni capitoli della saga ambientati non più in periodi storici ben conosciuti, come potevano essere la seconda guerra mondiale e i primi anni della guerra fredda, quanto piuttosto in setting futuristici molto lontani dalle origini della serie, negli ultimi anni Activision ha proposto titoli di stampo più tradizionale come Call of Duty WWII e nel 2019 il nuovo episodio di una delle sotto-serie più amate insieme a Black Ops, parliamo naturalmente di Modern Warfare.

Il ritorno ai fasti dei vecchi capitoli della saga è stato definitivamente sancito dall’ultimo capitolo uscito, il recentissimo Call of Duty Black Ops Cold War, ambientato negli anni della guerra fredda e finalmente ritornato a meccaniche e tempi di gioco molto più simili al passato, sebbene ammodernati per poter essere apprezzati dal grande pubblico anche nel 2020.

Nel caso in cui vogliate saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di Call of Duty Black Ops Cold War.