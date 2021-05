Call of Duty: qual è il gioco più venduto di sempre?

Dal suo inizio su PC nel lontano 2003, Call of Duty è diventata una delle più solide realtà del panorama videoludico. Ogni anno un nuovo esponente della serie fa il suo debutto, segnando puntualmente grandi risultati in termini di vendite. Vi siete mai chiesti però qual è il capitolo di COD più venduto di sempre?

All'interno del franchise firmato Activision questo primato spetta a Call of Duty Modern Warfare, il reboot dell'omonima serie uscito nel 2019. Dal suo esordio nell'ottobre di quell'anno, il titolo sviluppato da Infinity Ward ha venduto in totale 30 milioni di copie calcolando tutte le piattaforme sulle quali è uscito, ossia PlayStation 4, Xbox One e PC. Segue a ruota Call of Duty Modern Warfare 3, il capitolo conclusivo della trilogia originale di Infinity Ward (e per l'occasione sviluppato anche da Sledgehammer Games) uscito nel 2011, capace di vendere 26,5 milioni di copie. A concludere questo particolare podio è infine il primo Call of Duty Black Ops di Treyarch, che ha fatto il suo debutto nel 2010 ed ha venduto in totale 26,2 milioni di copie.

Il successo commerciale del reboot di Modern Warfare lo pone inoltre al 19° posto nella classifica dei giochi più venduti di tutti i tempi, a pari merito con titoli quali The Elder Scrolls V: Skyrim, Diablo III e The Witcher 3: Wild Hunt. Riguardo i primi dati di vendita del più recente titolo principale, Call of Duty: Black Ops Cold War, a un mese dal suo debutto (avvenuto a novembre 2020) ha venduto oltre 5,7 milioni di unità, un dato sicuramente aumentato ancora nei mesi successivi. Per approfondire eccovi la nostra recensione di Call of Duty Black Ops Cold War. Per il momento ancora non ci sono certezze sul prossimo episodio: sembrerebbe che Call of Duty Vanguard potrebbe non uscire nel 2021, ma per il momento mancano conferme ufficiali.