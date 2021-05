Call of Duty: qual è il miglior gioco della serie sparatutto?

La serie di Call of Duty, nel corso della sua storia ormai quasi ventennale, ha visto l’uscita di un gran numero di capitoli differenti, con una frequenza ormai saldamente attestata su un capitolo principale della serie ogni anno, senza contare eventuali spin-off, remastered di capitoli precedenti o titoli completamente differenti come il free-to-play COD Warzone.

Vista la quantità di prodotti appartenenti alla saga e la profonda differenza, sia tecnica che contenutistica, che intercorre tra i primi capitoli della serie e quelli più recenti, risulta piuttosto complesso valutare in termini assoluti quale sia il videogioco di Call of Duty migliore di sempre, ed è meglio quindi effettuare queste valutazioni sulla base di alcuni parametri.

Se dal punto di vista tecnico i nuovi capitoli della serie hanno quasi sempre giovato di un miglioramento rispetto ai loro predecessori, cambiamenti resi possibili dall’introduzione di tecnologie sempre nuove all'interno dell’industria videoludica, molto più raramente questi miglioramenti sono stati accompagnati di pari passo da evoluzioni delle meccaniche di gioco in grado di portare la ventata di freschezza e di novità di cui la serie aveva bisogno. Di conseguenza, diversi capitoli della saga soffrono di problematiche nate in fase di design del prodotto e quindi mai risolte, problemi strutturali che ne hanno spesso decretato il fallimento commerciale o quantomeno l’insuccesso tra le fila degli appassionati della serie.

I capitoli migliori sono quindi quelli che hanno saputo combinare sapientemente innovazione tecnica, meccaniche di gioco fresche - seppur supportate da una base storica estremamente solida e, giustamente, mai scalfita - e una modalità singleplayer appassionante e ben caratterizzata, in grado di rappresentare un vero contenuto di spessore piuttosto che un mero riempitivo, senza dimenticare modalità multiplayer, sia in locale che online, ben strutturate e bilanciate. I titoli della serie di Call of Duty che riescono a combinare tutte queste caratteristiche positive all’interno di un singolo prodotto si possono probabilmente contare sulle dita di una mano, ed è possibile capire quali siano anche dando un’occhiata alle valutazioni sui migliori Call of Duty su Metacritic, nonostante quest’ultime siano state, soprattutto negli ultimi anni, annacquate da fenomeni come quello del review bombing. Tirando le somme, è possibile affermare che tra i migliori capitoli della serie di Call of Duty mai pubblicati compaiono di diritto i seguenti:

Call of Duty 2

Call of Duty 4 Modern Warfare

Call of Duty World at War

Call of Duty Black Ops

Call of Duty Modern Warfare 2

Call of Duty Modern Warfare (2019)

Ciascuno di questi è a suo modo un capitolo molto valido, ma tra tutti quello che probabilmente è rimasto maggiormente nel cuore degli appassionati è Call of Duty 4 Modern Warfare, il quale guida anche la classifica della serie su Metacritic con un Metascore complessivo di 92 punti e un voto medio degli utenti pari a 8,5/10.