Call of Duty: qual è la piattaforma con più giocatori attivi? Non è PlayStation

In base alla testimonianza offerta da Bobby Kotick in tribunale durante il processo che ha visto Microsoft affrontare l'accusa della FTC, apprendiamo di più riguardo all'utenza di Call of Duty e alle piattaforme dove gli appassionati dello shooter risultano maggiormente attivi.

Derek Strickland di Tweak Town ha raccolto le informazioni diffuse dal CEO di Activision per costruire un grafico utile ad illustrare la ripartizione dell'utenza attiva di Call of Duty tra le varie piattaforme sulle quali la serie è presente.

In base ai numeri offerti da Kotick, sono di gran lunga i device mobile ad accogliere la maggior parte dei giocatori di Call of Duty. Parliamo di 35.7 milioni di giocatori attivi giornalmente e 49.98 milioni di utenti attivi mensilmente. A seguire troviamo l'utenza PC, che conta 17.5 milioni attivi giornalmente e 24.5 milioni attivi mensilmente.

Sebbene garantisca a Sony miliardi di introiti ogni anno, non è quindi PlayStation la piattaforma dove Call of Duty è più popolare, dove la serie tocca 11.2 milioni di giocatori attivi giornalmente e 15.68 milioni di utenti attivi ogni mese. Chiude quindi Xbox con 5.6 milioni di utenti attivi ogni giorno e 7.84 milioni di giocatori che si connettono ogni mese. Come ci tiene a sottolineare lo stesso Strickland, si tratta in ogni caso di un'approssimazione dell'esatta suddivisione della community di Call of Duty, e si basa esclusivamente sulle informazioni diffuse da Kotick durante il processo.

Tra queste piattaforme non ci sono console Nintendo, ma Bobby Kotick si è detto pentito di non aver portato Call of Duty su Switch.