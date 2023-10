Call of Duty: Remington prese accordi con Activision per promuovere le armi ai giovani

Nel contesto di un processo legale avviato dai genitori dei bambini uccisi da Adam Lanza, l'allora ventenne autore di una strage che nel 2012 causò 26 vittime nella scuola elementare di Sandy Hook, sono emersi dei dettagli riguardanti Call of Duty e degli accordi stretti in passato tra Activision e Remington Arms.

L'ormai defunta azienda, facente parte in passato di Freedom Group, sfruttò la popolarità del brand di Call of Duty per cercare di promuovere la vendite delle proprie armi ai giovani giocatori della serie sparatutto.

Dai documenti presi in considerazione per il processo, emerge che Remington e Freedom Group hanno stipulato accordi con alcuni editori di videogiochi tra la fine degli anni 2000 e l'inizio degli anni 2010, sperando di raggiungere una nuova generazione di potenziali proprietari di armi da fuoco. Una nota non datata denominata "Gaming Strategy" rileva che "con la crescente urbanizzazione e l'accesso alle aree di tiro/caccia in declino, il mezzo principale per i giovani potenziali tiratori di entrare in contatto con armi da fuoco e munizioni è attraverso scenari di gioco virtuali".

Fu così che Remington firmò un accordo con Activision Blizzard nel 2009 per includere l'Adaptive Combat Rifle o ACR in Call of Duty Modern Warfare 2. L'ACR era uno dei tanti semiautomatici militari che Remington sperava di vendere ai civili, secondo il WSJ. L'accordo non prevedeva uno scambio di denaro, ma Activision Blizzard e Remington hanno deciso di mantenerlo confidenziale. Non tutti in Remington erano convinti dell'accordo, considerando possibili danni di immagine (motivo per cui le armi non finivano mai in mano a nemici che non facessero parte degli organi militari del gioco) ed il fatto che l'azienda non aveva ancora compreso al meglio la cultura del gaming online.

L'accordo non fruttò granché nelle casse di Remington, con l'ACR che, pur divenendo uno dei fucili d'assalto più popolari della serie di Call of Duty Modern Warfare, non ha venduto abbastanza ed è stato infine dismesso. Interessante, in ogni caso, notare come un'azienda produttrice di armi si sia avvicinata sua sponte al mondo videoludico quando, nel 2012, il CEO della National Rifle Association Wayne LaPierre descrisse il business dei giochi come "un’industria corruttrice che vende e nasconde la violenza contro la sua gente".