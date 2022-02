Call of Duty resta su PlayStation, aumenta il valore delle azioni Activision Blizzard

Dopo l'annuncio che Call of Duty resterà su PlayStation anche al termine degli accordi già esistenti, le azioni Activision Blizzard sono cresciute di oltre l'1.5% superando il valore di 81 dollari. Una buona notizia per i mercati finanziari e per il titolo della compagnia.

Molti analisti si erano detti scettici riguardo il fatto che l'acquisizione di Activison Blizzard da parte di Microsoft potesse effettivamente andare in porto ma il Presidente della casa di Redmond è intervenuto nei giorni scorsi per parlare apertamente (anche) di questo aspetto, rivelando come la compagnia abbia già contattato Sony per assicurarsi che Call of Duty continuerà ad uscire su PlayStation, inoltre Microsoft intende continuare a supportare anche le console Nintendo.

L'acquisizione di Activision Blizzard verrà completata indicativamente a giugno 2023, fino ad allora il publisher continuerà ad operare in maniera indipendente, dopo la data indicata invece le operazioni faranno capo a Phil Spencer, CEO della neonata divisione Microsoft Gaming mentre il Presidente di Activision Blizzard Bobby Kotick avrà una buonuscita di oltre 370 milioni di dollari.

Microsoft ha rassicurato ancora una volta i consumatori affermando che le IP Activision Blizzard più amate e popolari non saranno confinate all'ecosistema Xbox. Sicuramente uno scenario interessante e ovviamente in continua evoluzione.