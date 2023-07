Call of Duty resterà anche su PlayStation Plus e in streaming su PS5?

Nel weekend è arrivata la notizia bomba: Microsoft e Sony hanno firmato un nuovo accordo per Call of Duty su PlayStation, questo vuol dire che COD resterà su PS5 almeno per i prossimi dieci anni... ma potrà arrivare anche su PlayStation Plus o in streaming?

A tal proposito purtroppo non ci sono conferme, come rivelato dal giornalista Stephen Totilo di Axios, il quale ha però chiesto informazioni in merito ai portavoce di Sony e PlayStation. Non è chiaro se il contratto preveda delle limitazioni sulla presenza di Call of Duty nel catalogo PlayStation Plus e se i vecchi episodi della serie potranno fare il loro debutto su PS Plus o in streaming sulle console Sony.

Non è un particolare di poco conto ma ad oggi purtroppo risulta impossibile rispondere a questa domanda, certamente sarebbe un danno dover rinunciare a Call of Duty su PlayStation Plus dal momento che moltissimi episodi della serie sono effettivamente disponibili nel servizio in abbonamento di Sony, non ultimo Call of Duty Black Ops Cold War tra i giochi PlayStation Plus Essential di luglio 2023.

In ogni caso, sappiamo che Call of Duty resterà sulle console PlayStation anche per i prossimi dieci anni, con il marketing su Xbox e presumibilmente contenuti extra in anteprima sulla console Microsoft.