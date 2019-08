Call of Duty resterà una serie a cadenza annuale: la conferma di Activision

Call of Duty: Modern Warfare non è ancora approdato sul mercato videoludico, ma già si pensa a quelli che saranno i futuri prossimi capitoli della saga e alle loro potenziali caratteristiche.

Nel corso di un recente meeting finanziario, i vertici di Activision hanno tenuto una sessione di Q&A. In tale occasione è stato loro domandato se rientri nei programmi della Compagnia la possibilità di trasformare la serie di Call of Duty, rinunciando alla tradizionale cadenza annuale di pubblicazione per passare a titoli che possano godere di un supporto post lancio di lungo periodo. La risposta offerta da Activision è stata decisamente chiara. È stato infatti affermato: "[...] sul fronte PC e console, vediamo le pubblicazioni annuali come un elemento chiave del franchise".



Nessun drastico cambio di rotta è dunque in vista, è Call of Duty si prepara a mantenere il consueto sistema di pubblicazione a cadenza annuale. Per quest'anno, Activision si prepara a lanciare sul mercato il nuovo Call of Duty: Modern Warfare, atteso su PC, Playstation 4 ed Xbox One a partire dal prossimo 25 ottobre. Sulle pagine di Evereyey potete trovare diversi approfondimenti dedicati, tra i quali il nostro recente provato di Call of Duty Modern Warfare. È stato inoltre recentemente annunciato che il comparto multiplayer del nuovo COD godrà di server dedicati.