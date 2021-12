Call of Duty: Ricochet ha già bannato 48 mila cheater da Warzone e Vanguard

Ricochet, il nuovo anti-cheat implementato nei giochi della serie Call of Duty, ha cominciato a fare il suo lavoro: Activision ha annunciato che nella giornata di ieri ha reso possibile il ban di 48 mila cheater da Vanguard e Warzone Pacific.

Quest'anno Activision ha deciso di fare da sé e sviluppare internamente una soluzione anti-cheat in grado di proteggere i giochi della serie Call of Duty, da sempre nel mirino dei cheater. È nato così Ricochet, un sistema anti-cheat kernel-level che viene aggiornato server side e monitora costantemente la presenza di software malevoli in esecuzione in background su PC.

La compagnia è sempre stata particolarmente attenta alla questione cheater, basti pensare che dall'inizio dell'anno ha bannato ben 500 mila account. Ricochet ha tuttavia permesso di compiere un grande passo in avanti, dal momento che è progettato appositamente per i giochi della serie COD ed è in grado di individuare minacce che sfuggirebbero alla sorveglianza di altri software. Alcune preoccupazioni sull'efficacia del Ricochet sono sorte lo scorso mese di ottobre, quanto parte del codice sorgente è finito in rete. Activision ha tuttavia tranquillizzato i giocatori, spiegando che le informazioni rubate provenivano da live testing "controllato".

I giocatori di Warzone hanno ricevuto anche un altro regalo di Natale ieri: il Krampus è stato nerfato con una nuova patch.