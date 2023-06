Call of Duty rimarrà su PlayStation? La FTC non è ancora convinta

Microsoft ha più volte ribadito di avere intenzione di continuare a pubblicare Call of Duty su PlayStation, ed anzi il colosso di Redmond ha stretto accordi con compagnie come NVIDIA e Nintendo per espandere ulteriormente il bacino di utenza della fortunata serie Activision per i prossimi 10 anni.

Eppure, la Federal Trade Commission non è ancora convinta delle promesse fatte da Microsoft e, attraverso le dichiarazioni dell'esperto ingaggiato dall'ente regolatore, il dottor Robin Lee, ha espresso nuovamente i suoi dubbi riguardo alla questione Call of Duty.

Nel corso del processo che si sta tenendo in queste ore, la difesa di Microsoft ha richiesto l'opinione del Dr. Lee sul fatto che Call of Duty sarà su PlayStation dopo la conclusione dell'acquisizione: "Non sono d'accordo sul dire che sarà su PlayStation con certezza", afferma il Dr. Lee, sostenendo che "è probabile che si verificherà la preclusione dei contenuti di Activision" nel mercato delle console.

Il giudice Corley è intervenuto richiedendo una dichiarazione maggiormente chiara. Al che, Lee ha affermato con più risolutezza che è probabile che contenuti e giochi di Activision, incluso Call of Duty, vengano preclusi per le piattaforme Sony.

Successivamente ha preso la parola anche la dottoressa Elizabeth Bailey, economista che prende le difese di Microsoft e ridimensiona l'importanza affibbiata a Call of Duty dal Dr. Lee: "Call of Duty non è essenziale, critico o indispensabile. Non è un unicorno", ha dichiarato facendo riferimento agli appellativi utilizzati da Lee e persino dal giudice Corley. In ogni caso, Bailey ha ribadito che la chiusura dell'acquisizione non farà altro che allargare la portata della serie di Call of Duty, che vedrà incrementata la sua playerbase attraverso i vari ecosistemi.

Anche Jim Ryan si è espresso durante il processo, dichiarando Xbox Game Pass un servizio distruttivo per l'industria.