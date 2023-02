Sembra Call of Duty ma è Roblox: alla scoperta dell'FPS multiplayer Frontlines

Il nuovo fenomeno emergente del Metaverso di Roblox si chiama Frontlines ed è uno sparatutto in prima persona ispirato a Call of Duty che sta facendo parlare di sé per il realismo della grafica e la bontà del sistema di gioco confezionato dal suo ideatore, il creatore di contenuti conosciuto come Maximillian.

Servendosi degli strumenti di sviluppo integrati nell'editor di Roblox, il papà di Frontlines è infatti riuscito a costruire un vero e proprio microcosmo sparatutto multiplayer che non sembra avere proprio nulla da invidiare a molti delle produzioni indipendenti del medesimo genere che riempiono (per non dire 'infestano') i listini degli store digitali più frequentati dalla community.

Basta dare un'occhiata al video gameplay che campeggia a inizio articolo per intuire i motivi della crescente popolarità di Roblox Frontlines. Nel filmato emergono le qualità di un'opera che vanta un comparto grafico di prim'ordine e un gameplay tanto stratificato da comprendere un sistema di personalizzazione dell'equipaggiamento, un'interfaccia dotata di minimappa, la chat vocale tra membri della propria squadra, delle ambientazioni di generose dimensioni e tante modalità a cui partecipare gratuitamente in lobby da massimo 14 giocatori.

Sapevate che su Roblox è appena arrivata l'IA generativa? Grazie alla crescita esponenziale di servizi in Deep Learning come OpenAI e ChatGPT, i frequentatori della piattaforma creativa di Roblox possono realizzare velocemente i videogiochi dei propri sogni utilizzando semplicemente dei termini o 'prompt' specifici e lasciando che l'IA generativa generi in automatico il codice.