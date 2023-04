Call of Duty è rotto su AMD VEGA: spedisce una pizza a Beenox per chiedere aiuto

Lo scorso 17 aprile Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 hanno ricevuto il più grande aggiornamento multiplayer di sempre, ma purtroppo la Stagione 3 ha anche segnato l'inizio dei problemi per quella frangia di utenza che gioca su PC con l'ausilio delle schede grafiche AMD VEGA.

I possessori delle suddette schede grafiche sono praticamente impossibilitati a giocare fin dal lancio della Stagione 3, dal momento che Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 crashano ogni volta che vengono avviati, con tanto di messaggio di errore che recita "DirectX ha riscontrato un errore irreparabile". Sono afflitti dal problema tutti i giocatori in possesso di hardware basato su VEGA, come ad esempio Radeon VII e tutte le schede integrate su processori Ryzen.

Beenox, il team di sviluppo de si occupa delle versioni PC dei giochi di Call of Duty, ha riconosciuto l'esistenza del problema già lo scorso 17 aprile. "Stiamo investigando su un crash all'avvio che interessa gli utenti AMD VEGA su Modern Warfare 2 e Warzone 2.0", hanno scritto due settimane fa gli sviluppatori canadesi, ma da allora non è cambiato nulla. Su Steam, Reddit e altri social network le discussioni sull'errore stanno collezionando centinaia e centinaia di post, con una in particolare sulla comunità di Valve che ha raggiunto oltre un migliaio di risposte.

Disperati come sono, i giocatori le stanno provando davvero tutte per sollecitare il team di sviluppo. Uno ha avviato una petizione su Charge.org, facendo notare ad Activision che la persistenza del problema rende la comunità idonea per un rimborso, mentre un altro, sicuramente più creativo, ha spedito una pizza negli uffici di Beenox, a Quebec City in Canada, con allegato il messaggio: "Aiutate VEGA per favore". Non sappiamo se la pizza è arrivata davvero nelle mani di qualche sviluppatore, ma il gesto, grazie alla cassa di risonanza dei social, è sicuramente stato notato.

Ci auguriamo che il problema venga risolto presto, anche se ci duole constatare che mentre vi scriviamo non viene neppure menzionato sulla bacheca Trello di Modern Warfare 2.