Call of Duty, rumor svela i prossimi giochi: tra Black Ops, Modern Warfare e Sledgehammer

Un nuovo report ad opera di Tom Henderson condiviso sulle pagine di Tom Henderson fa potenzialmente luce sul futuro della serie di Call of Duty, che sembra voler mantenere il format annuale anche sotto l'egida di Microsoft.

Secondo quanto riportato dal noto leaker, Call of Duty 2025 è attualmente pensato per essere un sequel semi-futuristico di Black Ops 2 con il nome in codice Saturn. Successivamente, Infinity Ward riprenderà la redini della serie sparatutto e si occuperà della realizzazione di Call of Duty 2026, che rientrerà invece nella saga di Modern Warfare. Il prossimo gioco Call of Duty di Sledgehammer Games uscirà invece nel 2027, ma non è attualmente chiaro a quale particolare saga del franchise apparterrà.

Henderson riferisce inoltre che Sledgehammer Games chiuderà la sua sede principale in California per trasferirsi in un ufficio più contenuto. La decisione prevede che il team lavori temporaneamente da casa fino a quando non verrà trovato una nuova sede vicina alla sua attuale posizione. Mossa ritenuta piuttosto anomala da Henderson, dal momento che, nella stessa riunione in cui è stato annunciato il futuro trasferimento, la dirigenza ha affidato a Sledgehammer lo sviluppo di Call of Duty 2007.

Per quanto Henderson si sia dimostrato nel tempo un insider piuttosto affidabile, sarà bene come al solito attendere i prossimi aggiornamenti ufficiali di Activision sulla serie di Call of Duty.