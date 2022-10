Call of Duty salta un turno? Jason Schreier ribadisce, nessun COD premium nel 2023

A febbraio, Jason Schreier aveva parlato di un supporto di due anni per Call of Duty Modern Warfare 2, il giornalista di Bloomberg conferma quanto riportato e ribadisce che nel 2023 non uscirà nessun nuovo gioco premium di COD.

Call of Duty potrebbe abbandonare la cadenza annuale, non è un mistero che Activision Blizzard stia pensando a questa possibilità, una ipotesi che potrebbe concretizzarsi con l'acquisizione di Microsoft. Secondo Schreier e altre fonti, il prossimo anno la compagnia festeggerà il ventesimo anniversario di Call of Duty con un Map Pack celebrativo che includerà alcune mappe storiche della serie, inoltre si parla di una espansione single player per Call of Duty Modern Warfare 2 in uscita nel 2023.

Ma allo studio ci sono anche nuovi giochi free to play o una esperienza Zombie standalone, di certo non uscirà un nuovo Call of Duty "regolare" il prossimo anno e Jason non ha dubbi su questo. Questo vorrebbe dire che Modern Warfare 2 avrà un supporto post lancio di due anni e il nuovo COD uscirà poi nel 2024, presumibilmente realizzato da Raven Software, anche se la rotazione degli studi sembra ancora tutta da delineare. Con l'entrata in scena di Microsoft insomma le cose potrebbero cambiare per la serie FPS di maggio successo degli anni 2000.