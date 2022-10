Call of Duty la serie di maggior successo su PlayStation: è scritto sulla cover di COD MW2

Nell'acceso dibattito con Microsoft e gli enti regolatori riguardante l'acquisizione di Activision-Blizzard, Sony ha a più riprese evidenziato quanto Call of Duty sia un franchise fondamentale per le piattaforme PlayStation.

A quanto pare la compagnia di Jim Ryan ha deciso di sottolineare ulteriormente il concetto sfruttando direttamente la copertina di Call of Duty Modern Warfare 2, il nuovo sparatutto della serie Activision ufficialmente disponibile da oggi 28 ottobre. Come potete osservare tramite lo scatto riportato da TweakTwons che vi abbiamo proposto più in basso, Sony ci ha tenuto a precisare sul retro della cover del gioco che Call of Duty è "il franchise di maggior successo su PlayStation".

I dati presi in esame da Sony risalgono ad aprile 2022, periodo in cui Call of Duty ha raggiunto 25 milioni di copie complessive vendute in un anno. Call of Duty ha ottenuto guadagni record su PlayStation anche per via della base installata significativamente più ampia del sistema, il che ha dato a Sony l'opportunità di assicurarsi accordi pluriennali con Activision per proporre contenuti esclusivi ai suoi utenti. La partnership mutualistica ha contribuito ad accelerare i guadagni di Sony al loro punto più alto mai raggiunto nell'anno fiscale 2020 e ha anche aiutato Activision a generare un record di $3 miliardi generati da Call of Duty nel 2020.

Sebbene Sony continui a nutrire timori per il futuro della serie, Microsoft ha confermato che Call of Duty non diventerà esclusiva Xbox dopo l'acquisizione di Activision.